التوحيد الاسلامي تندد بالقصف الصهيوني على سوريا

و أكد في بيان اليوم الاثنين أن كل المؤشرات تؤكد أن ما يجري في بلادنا مسلسل دموي واحد، وغايته هز الاستقرار والقول بأن مدننا لا تعرف الهدوء والازدهار، فضلا عن محاولة تحقيق مكاسب سياسية من خلال إجراءات عقابية غير مباشرة، يقف وراءها المشروع الصهيو-أميركي، من هنا لا بد من الوحدة والتكامل بين مختلف أقطارنا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، للتغلب على كافة التحديات والصعوبات الناتجة عن المؤامرات والمخططات التي يسعى لتحقيقها الاستكبار العالمي بمختلف مسمياته.



كذلك استنكرت التفجير الإرهابي الذي استهدف الآمنين في وسط اسطنبول في تركيا.