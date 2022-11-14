أول تعليق لصنعاء على دعوة الرياض لزيارة المشاط للسعودية

وافاد عبدالعزيز البكير، عضو مجلس الوزراء، في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الوفد السعودي الذي يزور صنعاء التقى بالقيادة السياسية واجرى نقاش حول المرتبات واتفاق وقف الحرب إضافة إلى توجيهه دعوة للرئيس مهدي المشاط لزيارة الرياض.



مشيرا إلى أن القيادة وضعت السعودية بين خيارين استعدادها انجاح الحل السياسي او مواصلة الحرب في سبيل السلام في اشارة إلى رفض المشاط العرض.



وكانت وسائل اعلام عربية افادت بتلقي المشاط دعوة لزيارة الرياض، والدعوة تعد الاولى منذ بدء السعودية عدوانها على اليمن قبل 8 سنوات، وهي مؤشر على محاولة السعودية التي ترسل وفدها للمرة الثانية في غضون اشهر قليلة التقارب اكثر من السلطة في صنعاء.