تفجير اسطنبول .. وادانات دولية وعربية

وقع الانفجار في شارع استقلال المطل على ميدان تقسيم، وأصيب أكثر من 81 شخصا في هذا الإنفجار، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع تحسبا لوقوع انفجار آخر .



كما انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في محيط المنطقة، التي شهدت ازدحاما كبيرا حيث وقع الانفجار في الساعة 16:00 بتوقيت إسطنبول (غرينيتش 14:00) في ذروة الحركة بالشارع الذي يعج بالمطاعم والمقاهي ويشهد أعلى كثافة من السياح الأجانب والمواطنين الأتراك لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع.



تطورات عدة شهدتها ساحة الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول لجهة سرعة تحديد المنفذين وللرسائل التي حملتها المواقف التركية.



جاء اعلان الامن التركي القبض على منفذي تفجير إسطنبول قبل فرارهم إلى اليونان، وبثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة اعتقال المتهمة، وقالت انها سورية الجنسية، بتنفيذ عملية التفجير، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من ثمانين آخرين.



ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة، كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير، ثم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية. وتتهم السلطات التركية حزب بي كي كي الكردي بالمسؤولية.



وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وخلال وضعه اكاليلا من الورد في مكان التفجير ، لفت إلى رصد فرق الأمن خلال تعقب اتصالات عقب الهجوم، تعليمات صريحة وواضحة من المنفذين بتصفية المرأة التي وضعت المتفجرات بهدف طمس الحقيقة، وأكد أن فرق الأمن والاستخبارات نجحت في إحباط مخطط حزب العمال الرامي للحيلولة دون كشف ملابسات التفجير والضالعين فيه.



وحول رسالة التعزية الصادرة عن سفارة واشنطن لدى أنقرة، قال صويلو ان بلاده لا تقبل وترفض التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية.



وفي السياق أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن" تعازيه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا الهجوم الإرهابي في اسطنبول الذي وقع أمس الأحد".



وبحسب بيان الكرملين جاء في التعزية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في اسطنبول. أرجو أن تنقلوا عبارات تعاطفنا ودعمنا الصادق لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.. ونؤكد من جديد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".



ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، ان الإرهاب مدان سواء في تقسيم أو في شاهجراغ .



وفي تغريدة على تويتر حول العمل الإرهابي الذي وقع أمس في اسطنبول، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن التعازي والمواساة للحكومة والشعب التركي الصديق والشقيق، وقال، ندين بشدة هذا العمل الإرهابي واستهداف الأبرياء في اسطنبول.



وأضاف أمير عبداللهيان، ان الإرهاب مستنكر ومدان سواء في تقسيم أو في شاهجراغ وفي كل مكان في العالم.



وبدورها دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة التفجير الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية مساء الأحد، وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين.



وقالت الحركة في بيان صحفي مقتضب: "نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية تركيا، قيادة وشعباً، سائلين الله الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها".



ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 53 آخرون بجراح في انفجار بشارع تقسيم السياحي الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية مساء أمس.



من جانبه أدان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى إلى قتل وجرح عددٍ كبيرٍ من المدنيين.



وتقدَّم الحزب في بيانٍ بالعزاء إلى الحكومة و الشعب ‏التركي و خصوصًا إلى أهالي الضحايا بهذه الحادثة الأليمة، معربًا عن شعوره بمعاناتهم وآلامهم التي مرَّت بها شعوب المنطقة ولا تزال ومن بينهم شعبنا في لبنان.



وأضاف: "نعتقد أنَّ العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقفٍ حازمٍ ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات سياسيًا وفكريًا وعمليًا.



ولفت حزب الله أنَّ أيَّ بلدٍ في العالم ليس بمنأى من أضرار الجماعات الإرهابية ومخاطرها البالغة مما يستدعي عملًا وموقفًا موحدًا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة.