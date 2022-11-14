العمال الكردستاني يرد على اتهامه بتفجير اسطنبول

وقال الحزب في البيان: "شعبنا والرأي العام الديمقراطي يعلم أن لا علاقة لنا بهذه الحادثة، نحن لا نستهدف المدنيين ولا نقبل بهذه الاعمال ضد المدنيين، نحن حركة نخوض نضال مشروع لنيل الحرية، بمنظور بناء مستقبل مشترك وديمقراطي وحر ومتساوي مع الشعب التركي، ولذلك لا نقبل قط باستهداف المدنيين على الأراضي التركية".
وأضاف البيان: "من الواضح أن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد فشل في وجه نضالنا المشروع، خاصة أنه تم اكتشاف استخدامهم أسلحة كيماوية وأنهم يقومون بحرق جثث جنودهم، من أجل تغيير هذا الوضع، يرى أنهم يريدون تنفيذ خطة سوداء، بعد هذا التفجير استهدفوا كوباني وهذا ما يحدد خطتهم".
وتابع: "عندما ينظر المرء إليها من هذا السياق، يتبين أن هذه حادثة سودا مظلمة، يزعم أن العناصر الذين قاموا بهذا الحادث هم كرد أو أشخاص من سوريا، لكن هذا لن يغير النتيجة".
وختم البيان: "يمكن ملاحظة أن هذه هي بداية خطة سوداء مظلمة، في هذا الصدد، من المهم أن ترى القوى الديمقراطية في تركيا والرأي العام هذه العملية السوداء المظلمة وتناضل من أجل فك رموز هذا الحادث".