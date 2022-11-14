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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:46

العمال الكردستاني يرد على اتهامه بتفجير اسطنبول

العمال الكردستاني يرد على اتهامه بتفجير اسطنبول
وقال الحزب في البيان: "شعبنا والرأي العام الديمقراطي يعلم أن لا علاقة لنا بهذه الحادثة، نحن لا نستهدف المدنيين ولا نقبل بهذه الاعمال ضد ‏المدنيين، نحن حركة نخوض نضال مشروع لنيل الحرية، بمنظور بناء مستقبل مشترك وديمقراطي وحر ومتساوي مع ‏الشعب التركي، ولذلك لا نقبل قط باستهداف المدنيين على الأراضي التركية". ‏

وأضاف البيان: "من الواضح أن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد فشل في وجه نضالنا المشروع، خاصة أنه تم ‏اكتشاف استخدامهم أسلحة كيماوية وأنهم يقومون بحرق جثث جنودهم، من أجل تغيير هذا الوضع، يرى أنهم يريدون ‏تنفيذ خطة سوداء، بعد هذا التفجير استهدفوا كوباني وهذا ما يحدد خطتهم".

وتابع: "عندما ينظر المرء إليها من هذا السياق، يتبين ‏أن هذه حادثة سودا مظلمة، يزعم أن العناصر الذين قاموا بهذا الحادث هم كرد أو أشخاص من سوريا، لكن هذا لن يغير ‏النتيجة".

وختم البيان: "يمكن ملاحظة أن هذه هي بداية خطة سوداء مظلمة، في هذا الصدد، من المهم أن ترى القوى الديمقراطية في تركيا ‏والرأي العام هذه العملية السوداء المظلمة وتناضل من أجل فك رموز هذا الحادث".‏
مصدر : وكالات
رقم : 1024581
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