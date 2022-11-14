فرنسا تهدد باتخاذ إجراء مضاد ضد إيطاليا

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، إلى أن إيطاليا لا تفي بالتزاماتها تجاه فرنسا، مما يشكل خرقا لآليات التضامن الأوروبي، وبناء على ذلك فإن باريس لن تفي بالجزء الخاص بها من الاتفاقية، وستمتنع عن السماح لـ 3 آلاف مهاجر عبر الحدود الإيطالية من دخول أراضيها.



وقد شهدت الحدود الفرنسية الإيطالية أمس الأحد، طوابير طويلة من السيارات على ضوء قرار باريس تشديد إجراءات معابرها الحدودية، ردا على رفض روما السماح لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" بدخول ميناء صقلية.



حيث وقفت السفينة مدة 3 أسابيع قبالة ميناء صقلية بانتظار إذن الإرساء من السلطات الإيطالية التي رفضت استقبالها، ما دفع فرنسا للسماح لها بالرسو في ميناء طولون كحالة استثنائية.



ووفقا لروما، فإنها لم تسمح للسفينة بالرسو في موانئها بسبب عدم التزام غيرها من دول الاتحاد الأوروبي ببنود اتفاقية توزيع المهاجرين.