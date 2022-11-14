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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:52

تظاهرات في الهند رفضا لزيارة بن سلمان لجرائمة في اليمن

تظاهرات في الهند رفضا لزيارة بن سلمان لجرائمة في اليمن
وعبر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لزيارة بن سلمان للهند المسؤول عن قتل آلاف الأطفال في اليمن والمنطقة، مؤكدين أن “الجميع يعرف الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية وعائلة آل سعود المسؤولة عن التطرف والارهاب”.

وشهدت مدينتا نيودلهي وبومباي وقفات احتجاجية غاضبة ضد محمد بن سلمان تدعو إلى عدم استقباله في الهند وتندد بانتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان وجرائمه في اليمن.

وقال إنكويلاب نوري الذي نظم الاحتجاج في لكناو، إن الاحتلال العسكري لليمن من قبل السعودية يجب أن ينتهي.
وقال أحد المحتجين “إننا هنا لنقول لا للقاتل ومجرم الحرب بن سلمان”.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والتي أطلقها محمد بن سلمان بصفته وزيراً للدفاع في عام 2015.

ووصف متظاهرون محمد بن سلمان بأنه أكثر ديكتاتور العالم قسوة، وانتقدوا التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يضم الإمارات لشن حملات جوية وبرية “عشوائية وغير متناسبة” في اليمن.

كما أبرز هؤلاء فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصارًا متكررًا ومتقطعًا لمنع المساعدات والسلع التجارية من دخول البلاد.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن احتمال زيارة محمد بن سلمان إلى الهند عقب مشاركته بقمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة بالي في إندونيسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1024586
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