حملة إلكترونية لمساندة معتقلي مايو في سجون السعودية

وكشفت منظمات حقوقية عن حملة اعتقالات نفذتها قوات سعودية في 27 مايو/أيار 2021، وشملت 12 شابا وشابة بزعم التواصل مع ناشطين آخرين خارج البلاد ونشر تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأبرز النشطاء والمدونين الشباب الذين طالتهم، اعتقالات مايو 2021 هم: عبدالرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبدالعزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز رغم مضي أكثر من سنة على اعتقالهم.



وأطلق نشطاء سعوديون، حملة إلكترونية لمساندة الشباب والشابات المعتقلين منذ مايو/ أيار الماضي في سجون النظام السعودي. وأعرب هؤلاء عن استهجانهم من ملاحقة النظام السعودي للنشطاء بسبب آراءهم من السياسات الحكومية.