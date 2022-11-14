إيران تستدعي سفير ألمانيا

وقالت الخارجية في بيان لها اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
" في طهران، إنها ""استدعت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية هانس أدو موتسل عقب التصريحات التدخلية وغير المسؤولة من قبل المستشار الألماني تجاه إيران".
وقال مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، في معرض إدانته للتصريحات غير المسؤولة للمسؤول الألماني، خلال استدعاء السفير هانس أدو موتسل، إن "طهران تحتج بشكل شديد على النهج الألماني التخريبي للتطورات الداخلية الإيرانية".
واعتبر المسؤول بالخارجية الإيرانية "الجانب الألماني مسؤولاً عن تداعيات استمرار مثل هذه التصريحات والإجراءات غير البناءة على مستقبل العلاقات بين البلدين"، مؤكداً إنه "انطلاقا من المصالح الوطنية الإيرانية، سنراقب مواقف وتصرفات الأطراف الأخرى وستستجيب وفقا لذلك".
بدوره، نقل بيان الخارجية الإيراني عن السفير الألماني قوله إنه "سينقل رسالة الاحتجاجات الإيرانية إلى حكومته في أقرب وقت ممكن".
وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تصريحات تدخلية في الشؤون الإيرانية، مشيراً إلى أن برلين تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف "النواة الداخلية" للحرس الثوري الإيراني.
وطلب ممثلا ألمانيا وأيسلندا عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، بذريعة تدهور حقوق الإنسان في إيران.