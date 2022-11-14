ابن سلمان وسياسة نشر الفساد في كل المملكة

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع مصورة من داخل مطعم “The Maine”، أحد مطاعم “منطقة المربع” في موسم الرياض2022.



وأظهرت هذه المشاهد وجودَ استعراضات غنائية مباشرة وحية أمام زبائن المطعم، يرافقها وجود راقصات أجنبيات يؤدين رقصات استعراضية على أنغام الموسيقى والغناء.



وتسبّبت هذه المشاهد في موجة غضب واسعة بين النشطاء، الذين هاجموا سياسة تغريب المملكة وطمس هويتها الإسلامية، التي ينتهجها ابن سلمان، ويسند هذه المهمة لمستشاره المقرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية المستحدثة.



وكتبت صاحبة حساب "@Dr_Utaybi" في تغريدة مرفقة بقيديو : مطعم The Maine احد مطاعم منطقة المربع في #موسم_الرياض سؤال خطر ببالي هل بقي حقا شئ من المفاسد والفجور لم ينفذها #مبس في البلاد؟! نعوذ بالله فقط بقيت بيوت الدعارة (لو لم تكن حاليا مخفيّة).



واضافت: ما معنى الفجور في دينكم؟ بعض الأحيان أنا أستحيي من نشر بعض الصور والمقاطع هذه الصورة من نفس المطعم ويمكن تجدون كثير من الصور والمقاطع من التحرش والاختلاط و.. في #موسم_الرياض وغيره.



الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب، انتقد هذه المشاهد المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.



وغرّد قائلاً: الوطنجية ليس لديهم مشكلة مع التعري والسفالة والانحطاط، ولكن لديهم مشكلة إذا قام داعية بزيارة أرض الحرمين، وتجمّهر حوله الناس!



وعقب ناشط آخر على حفلات الرقص والمجون في المملكة: الناس على دين ملوكهم، صدق والله لما فسق بن سلمان استغربت من كثر المؤيدين له من السعوديين وهم متربين على أفضل نظام في العقود الأخيرة.



ويرى مراقبون أن توجّه السلطات السعودية لإقامة حفلات موسيقية صاخبة،ماهي إلا محاولة لالهاء الرأي العام الدولي، وتغيير وجهة نظره حيال النظام، لا سيما بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وتمثل مشاهد الحفل الراقص، والاختلاط النادر في بلد الحرمين الشريفين وتحت سماء من الألوان التي تؤلم قلب كل مسلم حر، محاولة لإلهاء الرأي العام الدولي وتغيير وجهة نظره، خاصة عقب تسليطه الضوء على مقتل خاشقجي.



ويقول فهد الغفيلي الباحث والناشط مهتم في الشؤون السياسية للدول الخليجية في تغريدة على تويتر: ان هدف نظام ابن سلمان أن ينتشر الفساد في كل المملكة.



ويقول المراقبون، أن إصلاحات محمد بن سلمان، التي يزعم بها التحوّل إلى شكل حكم أكثر انفتاحاً خادعة ومزيفة، ذلك أن السلطات السعودية تستخدم قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب في سجن وتعذيب المعارضين السياسيين والإصلاحيين.



كما يعتبر آخرون، أن النظام السعودي يُحكم قبضته على المجتمع، ويخنق كافة أشكال الحوار، ويسكت صوت الإصلاح، ويسجن كل من ينتفض من أجل التحوّل إلى الحداثة.



