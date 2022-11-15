وزير الداخلية: العدو يهدف الى تهميش القيم الدينية والإسلامية

واعتبر وحيدي في حفل تقدير لأداء محافظ طهران ،أمس الاثنين، أن الأمن هو البنية التحتية الأساسية والأساس للتنمية الشاملة في البلاد ، وقال: بدون الأمن ، من الصعب المضي قدمًا في قضايا التنمية والبناء الرئيسية.



وأشار رئيس مجلس الأمن في البلاد إلى محاولة العدو زعزعة الأمن الداخلي للبلاد وتابع: استراتيجية العدو الأساسية هي تهميش القيم الدينية والإسلامية.



واضاف وحيدي: إن الجمهورية الإسلامية قائمة على اساس المبادئ الدينية والثورية الأصلية ، ويجب من خلال الحفاظ على القيم الدينية والإسلامية في المجتمع ألا نسمح للعدو بالعمل.



وذكر أن العدو يدعم المناوئين ومثيري الشغب بكل طاقاته وبصورة شاملة وقال: رغم كل جهود الأعداء فإن أبناء الوطن الأعزاء مخلصون واوفياء للثورة وللقيم الدينية.



ووصف وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مناسبة ومواتية ، وقال: "لحسن الحظ ، لدينا ظروف أمنية مستقرة وجيدة في محافظات عموم البلاد".