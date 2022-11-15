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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:17
الصحة اللبنانية: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وأضافت الوزارة ان الاصابات الجديدة رفعت العدد التراكمي إلى 546، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18.
وكذلك أعلنت وزارة الصحة 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع حالة وفاة واحدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1024708
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