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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:32

السلطة المحلية بالحديدة تدين جرائم العدوان في مخيمات النازحين بالخوخة

السلطة المحلية بالحديدة تدين جرائم العدوان في مخيمات النازحين بالخوخة
وأضافت"نستنكر ما تقوم به المنظمات اللاإنسانية من إفساد للمجتمع ونشر للرذيلة والفساد الأخلاقي ومحاولة اسقاط المجتمع في متاهات الحرب الناعمة

وتابعت قائلا إن "كل هذه الجرائم تتنافى مع الأعراف والأسلاف اليمنية الأصيلة والمبادئ والقيم الإنسانية الفاضلة تجاه النازحين موكدا أن"مخيمات النازحين تتعرض كل يوم للاستهداف الممنهج والمتكرر من قبل المرتزقة والمنظمات اللاإنسانية التي لا تراعي الشرف ولا ظروف النازحين المعيشية".

كما حملت" تحالف العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة والمتواجدة في الخوخة المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له النازحون".

وقالت "نعلن استعدادنا الكامل لاستقبال النازحين من هذه المناطق وتقديم كل الرعاية اللازمة لهم وحمايتهم من الاستغلال الدنيء والتخفيف من معاناتهم".
مصدر : وكالات
رقم : 1024725
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