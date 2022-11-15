السودان ينشر قوات عسكرية في منطقة المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر

وقال العقيد عثمان علي عبد المجيد، قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية،لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن "انتشار متحرك درع الصحراء في منطقة المثلث يأتي في إطار مهام قوات الدعم السريع بالقاعدة للتصدي للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والقضاء على النهب المسلح وتوفير الحماية الكاملة لأنشطة المواطنين".



وأضاف أن "نشر الإرتكازات استجابة لنداءات أهل المنطقة الذين طالبوا بإرسال قوة لتأمين المثلث الحدودي من الأنشطة الإجرامية".



وتمتد الحدود السودانية الليبية لمسافة 382 كم (237 ميل) من النقطة الثلاثية مع مصر في الشمال إلى النقطة الثلاثية مع تشاد في الجنوب.



وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات الليبية العثور على جثث 15 مهاجرا على الأقل في الصحراء الواقعة في منطقة الحدود مع السودان.



وقالت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.