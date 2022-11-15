جبهة العمل الاسلامي بلبنان تستنكر الاعتداء الصهيوني على مطار حمص

واعتبر في بيان اليوم الثلاثاء ان مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ستزيد سوريا تمسكا بخياراتها الاستراتيجية وإصرارا على المضي قدما في دعم كل قوى المقاومة بالسلاح وتقديم كل مقومات القوة والمنعة لها، وملاحقة الإرهابيين في كل المناطق والمدن السورية، ولافتا أن الشقيقة سوريا في كل ما مرت به خلال السنوات الأخيرة تدفع ثمن مواقفها المبدئية والثابتة دفاعا عن الحق العربي وعن القضية الفلسطينية.



من ناحية أخرى، ندد الشيخ الجعيد بالتفجير الدموي الإرهابي في شارع الاستقلال في اسطنبول والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، معتبرا ان هذه الجريمة دنيئة وبشعة وجبانة وإرهابية، ولابد من وقوف الجميع صفا واحدا في وجه الإرهاب الذي يستهدف الجميع، وليست المخابرات الأمريكية وأجهزة أمن العدو الصهيوني بمنأى عن ما حصل ويحصل فلا ننسى الدعم والتسهيل المقدم من قبلهم لكل الجماعات الإرهابية، وإننا إذ نتقدم من الحكومة والشعب التركي بأحر التعازي، لا يسعنا إلا أن نكون إلى جانب أسر وعوائل الضحايا ونتمنى الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرياء، والشفاء العاجل للجرحى.



ودعا الجعيد تركيا إلى وقف وقطع علاقتها مع العدو الصهيوني الذي يمعن في قتله للشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي عدا عن احتلاله للأراضي وللمقدسات الإسلامية والمسيحية.