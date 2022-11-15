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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:52

ردود الأفعال الفلسطينية والصهيونية على عملية سلفيت البطولية

ردود الأفعال الفلسطينية والصهيونية على عملية سلفيت البطولية
رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد قال عن العملية في أرييل: إننا "نحارب الإرهاب بقوة وبلا هوادة".

وحول العملية المشتركة التي وقعت في المنطقة الصناعية بأريئيل، والتي قتل فيها شخصان وجرح أربعة آخرون ، قال لابيد: "أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأطيب التمنيات لهم، والشفاء العاجل للمصابين ".

وتابع، "لقد نجحنا مؤخرًا في تفكيك بنى تحتية واسعة، لكن علينا شن هذه الحرب كل يوم من جديد".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية مواطني إسرائيل (المستوطنين المحتلين) ولمهاجمة البنى التحتية (الإرهابية) في أي مكان وزمان".

وأكد رئيس وزراء الإحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، على "الدعاء من أجل سلام جرحى هجوم ارييل".

وأشار، إلى الهجوم المشترك الذي وقع في المنطقة الصناعية في أرييل ، حيث أصيب 5 أشخاص ، قائلا "أدعو الله أن يسلم الجرحى في الهجوم الخطير ويعزز قوات الأمن العاملة".

وكان قد قتل ثلاثة مستوطنين، وأصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال.. حيث شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا ملحوظا ونوعيا في عمليات المقاومة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي المقابل فقد أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة "أرئيل".

واعتبرت أن هذه العملية رسالة جديدة تؤكد إصرار شعبنا على استمرار مقاومته للاحتلال حتى دحره ونيل حقوقنا الوطنية.

ولفتت الى أن هذه العملية جاءت ردا على سياسة الاعدامات الميدانيّة التي ينتهجها الاحتلال وأجهزته الأمنيّة بحق أبناء شعبنا، والتي لن يكون آخرها الطفلة الفلسطينيّة فلة رسمي التي جرى اعدامها بدمٍ بارد في بيتونيا يوم أمس.

من جهتها، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "ارائيل"، قائلة "إنها تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل".

وتابعت الجهاد في بيان صحفي : "هذه العملية الفدائية داخل مغتصبة أرئيل تؤكد مرة أخرى هشاشه هذا الاحتلال المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي تفتك بأبناء شعبنا كل يوم".

وأشارت إلى أن العملية البطولية اليوم هي رد شعبنا على مواقف وتهديدات قادة اليمين الإسرائيلي، "الذين يتبجحون بفوزهم في انتخاباتهم المزعومة، لتقول لهم أن رد شعبنا عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز".

وقالت حركة الجهاد، "ستبقى مقاومتنا مستمرة وستبقى سرايانا وكتائبها ومجموعاتها المنتشرة في الضفة شوكة في حلق هذا الاحتلال، الذي لن ينعم لا بأمن ولا بأمان على أرضنا الحرة فلسطين".

بدورها، باركة حركة فتح العملية قائلة في بيان، "إن هذه العملية البطولية والشجاعة رد فعل طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وتابعت : "هذه العملية البطولية والنوعية تؤكد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في الضفة المحتلة، وأنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".

من جانبها قالت الجبهة الديمقراطية، "إن عملية سلفيت البطولية هي رد على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق شعبنا وأرضه".

وأكدت الديمقراطية على أن إرادة شعبنا ومقاومته ستبقى أقوى من جبروت الاحتلال وإرهابه ومنظومته الأمنية وتعزيزاته العسكرية.

وتابعت "المقاومة بكل أشكالها مستمرة وستتصاعد ولن يستطيع الاحتلال إخماد نارها المشتعلة في كل مكان".

وطالبت الديمقراطية اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود وتؤطر نضال شعبنا.
رقم : 1024761
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