الاحتلال يقتحم 'سلفيت' بعد عملية طعن في مستوطنة 'ارئيل'

هذا وبعد عملية "طعن" نفذها فلسطينيان أدت إلى استشهاد الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف وفرار الآخر، ومقتل ثلاثة إسرائيليين فى مستوطنة "ارئيل".



وقال رئيس مجلس القرية عمر سماره، في إفادة للصحافة، إن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة "التل".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة "ارئيل" شمال غرب سلفيت.



وذكرت الكيان الصهيوني أن الشاب نفذ عملية طعن داخل المستوطنة المذكورة، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.



وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية - حسب وسائل إعلام إسرائيلية - بأن هناك منفذا آخر كان مع الشاب الفلسطيني، لكنه لاذ بالفرار.