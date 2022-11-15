لجنة الامن القومي النيابية تصوت على لائحة انضمام ايران الى منظمة شنغهاي

واوضح "عموئي" في تصريح لوكالة "ارنا"، ان مناقشة هذه اللائحة جرى خلال اجتماعين للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية والامن والدفاع، وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ومركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي.



ونوه هذا المسؤول البرلماني ايضا، بأن "لائحة انضمام ايران الى منظمة شنغهاي"، حازت على تاييد غالبية اعضاء لجنة الامن القومي النيابية.



واضاف عموئي، انه بعد تصديق اللجنة، سيتم عرض "اللائحة" امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي من اجل التصويت والمصادقة النهائية عليها.