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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:30

حجة الاسلام نواب: تعامل السعوديين في تقديم الخدمات للحجاج غير مقبول

حجة الاسلام نواب: تعامل السعوديين في تقديم الخدمات للحجاج غير مقبول
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق بين بعثة الحج ومنظمة الحج، قال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج، حجة الاسلام عبدالفتاح نواب: علينا كمدراء ان ندافع عن حقوق الحجاج في بلادنا، وأن على شركة المطوفين ان تبادر لتنفيذ التزاماتها طبق قاعدة "المؤمنون عند شروطهم".

وبيّن حجة الاسلام نواب، ان التوجه الاساس لمنظمة الحج والزيارة وبعثة الحج يتمثل في خفض النفقات بالنسبة للحجاج، وقال: ان اولوية خفض النفقات ترتبط بالمبالغ التي تتسلمها شركة مطوفي الحجاج الايرانيين دون اي ضابطة او اتفاق، في حين ان المباشر عليه ان يعمل حسب طلبات المدير.
رقم : 1024782
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