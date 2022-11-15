رعد: نريد رئيس جمهورية يعرف أهمية دور المقاومة

كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبينيّ، أقيم في بلدة عدشيت الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة، حيث قال: "يا لَلأسف، عددٌ من المرشّحين للرئاسة يعتبرون أنّ أمن واستقرار لبنان وحفظ الكيان اللبناني مرهون برِضى الإدارة الأمريكية، أو بأن يكون لبنان مُنفتح بالعلاقات الدولية على كلّ الدول والأصدقاء".



وأشار إلى أنَّ "هؤلاء يقرّون بأنّ كل أصدقائنا من الغرب لم ينفعونا في ردّ الاجتياح الإسرائيلي لا في العام 1978، ولا في العام 1982، ولا في العام 2006، عندما شنَّ الإسرائيليون بدعمٍ من الغرب وبتمويلٍ منه ومن بعض الدول الخليجية الحرب المشؤومة، والتي انتهت بهزيمة نكراء للعدوّ الإسرائيلي".



وأضاف النائب رعد: "علينا أن نختار الخيار الأصلَح، وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبنائه في حماية بلده، ويحرِص على أن لا يطعن المقاومة في ظهرِها، ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة".



ولفت إلى أنَّ "الصراع بالشّكل حول مقعد رئيس الجمهورية، لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم. فإمَّا أن تبقوا في هذا البلد أو تُهجّروا، أو أن يستبيح عدوّكم هذا البلد أو أن تأمنوا فيه".



وفي الختام، شدَّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على أنَّ "الطاغية الأميركي يُلاحقنا حتى في فيول الكهرباء، ويريد أن يمنع الخير حتى في هذا الأمر، وهو المنّاع للخير والمعتدي الأثيم"، مؤكدًا أنَّ الهدف الأساسي للغرب الداعم لـ"إسرائيل" هو أن تزول المقاومة وتنتهي.