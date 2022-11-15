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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:10

رئيسي: المقاومة وتعاون الشعوب هما السبيل الوحيد للتصدي لاطماع الغرب

رئيسي: المقاومة وتعاون الشعوب هما السبيل الوحيد للتصدي لاطماع الغرب
وأعرب رئيسي لدى استقباله اليوم الثلاثاء"نائب الرئيس ووزير العلوم" و "وزير النقل" و "وزير الزراعة والأراضي" الفنزويلي عن ارتياحه لسير تقدم العلاقات بين طهران وكاراكاس في كافة المجالات لاسيما عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين وقال : إن طاقات إيران الاقتصادية والعلمية والطاقة المتنوعة والواسعة تجعل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الجمهورية الإسلامية الايرانية مفيدًا للشعوب.

واشاد بمقاومة الشعب الفنزويلي في مواجهة اطماع نظام السلطة وقال ان الاميركيين كانوا يتصورون أنهم يستطيعون إيقاف الشعوب بالتهديدات والعقوبات ، ولكن صمود الدول المستقلة أجبرهم على التراجع وأثبت مرة أخرى أن المقاومة والتعاون هما االسبيل الوحيد لمواجهة اطماع الغرب.

بدوره قدم رامون بلاسكيز ، وزير النقل الفنزويلي ، تقريرًا عن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وفنزويلا بعد انقطاع دام 8 سنوات ، وقال: في المفاوضات التي جرت توصلنا الى اتفاقيات جيدة لتوسيع التعاون في مجالات النقل والشحن والزراعة والطاقة والتكنولوجيا.

واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين أن نتائج المفاوضات مهمة لتوسيع العلاقات التجارية بين طهران وكراكاس ورحب بتعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين.
رقم : 1024799
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