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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:13

العميد سليماني: حماسة اقتدار التعبئة ستقام يوم 26 نوفمبر

العميد سليماني: حماسة اقتدار التعبئة ستقام يوم 26 نوفمبر
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء، شرح العميد غلام رضا سليماني، مختلف برامج اسبوع التعبئة، قائلا: ان بركات تشكيل التعبئة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، قد ظهرت منذ الايام الاولى، وقد سطر مقاتلو الاسلام مرحلة مفعمة بالفخر والاعتزاز خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام بدعم غربي أميركي ضد ايران من 1980 الى 1988)، خلقوا من خلالها المدرسة الدفاعية للثورة الاسلامية وخطاب المقاومة التي يحمل الشعب الايراني اليوم رايتها.

ونوه العميد سليماني الى ان خدمات التعبئة وبركاتها لم تقتصر على حقبة الدفاع المقدس، بل بعد ذلك شاركت التعبئة في خدمة الشعب الايراني في مختلف الميادين، وعلى سبيل المثال خلال جائحة كورونا، ساهمت التعبئة من خلال المساعدات الايمانية وخلال خطة الشهيد سليماني لتعميم التطعيم ضد كورونا.

وأضاف: نحن على اعتاب اسبوع التعبئة، وهذا الاسبوع يعد فرصة لتنمية خدمات التعبئة والتطرق الى مواد جديدة من تقديم الخدمات الى الشعب الايراني وتنمية "جهاد الخدمة".

وتحدث رئيس منظمة تعبئة المستضعفين بشكل مفصل عن برامج اسبوع التعبئة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والاعلامية، ومراسم احتفاء بذكرى الشهداء وخاصة شهداء الامن، بما فيها تجديد العهد مع مبادئ الامام الخميني(رض) خلال زيارة مرقده الطاهر، ومناورات عامة تحت اسم "مناورات فاطميون" والخاصة بالمجموعات التطوعية، بمشاركة اكثر من 42 ألف مجموعة تطوعية تضم أكثر من 900 ألف عضو في عامة محافظات البلاد.

ونوه رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الى ان شعار اسبوع التعبئة لهذا العام هو "التعبئة في خدمة الشعب الايراني".

وفي الختام، أشار العميد سليماني الى موضوع الفضاء الافتراضي والحرب الهجينة التي يمارسها الاعداء ضد الشعب الايراني، وقال: ان شباب التعبئة شكلوا اليوم شبكة سايبرية يؤدون من خلالها دورهم في مواجهة مؤامرات العدو، وبالطبع فإن العدو قام بتمويل ضخم في هذا المجال، ولذلك فإن أمام التعبئة لتشكيل شبكة افتراضية شعبية منسجمة طريق طويل.
رقم : 1024801
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