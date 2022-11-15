تركيا ننشئ نقطة عسكرية جديدة في ريف إدلب

واكدت مصادر مطلعة ان القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية مصغّرة تحوي عدداً من الجنود ومزودة بأجهزة رصد ومراقبة، على مسافة قريبة من معبر “أبو الزندين” الفاصل بين مناطق الدولة السورية، ومناطق سيطرة أنقرة وفصائلها في منطقة الباب بريف حلب.