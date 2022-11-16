اعتقال جاسوس للموساد من قبل استخبارات الحرس الثوري

قال جاسوس الموساد في اعترافاته: رأيت إعلانًا على الإنترنت يخص جهاز المواسد الاسرائيلي، هذا الإعلان جعلني أشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة.



واوضح انه أرسل لهم طلبًا عبر البريد الإلكتروني، وقال: منذ اللحظة التي أرسلت فيها هذا البريد الإلكتروني ، رأيت أنه لم يكن هناك عودة إلى الوراء وكان علي الاستمرار.



واضاف جاسوس الموساد: أنه من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز المخابرات الصهيوني في إيران، وتابع: لهذا السبب أرسلت جميع وثائق هويتي لضباط الموساد.



واشارة الى انه أكد للموساد بانه مصمم على اختيار الطريق، وقال: بعد تقديم المعلومات الأساسية واستكمال نموذج العضوية، وجهني جهاز الموساد الاسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب واينستغرام وتلغرام، و أخيرًا إلى الويب المظلم.



وقال جاسوس الموساد إنني كنت أستخدم صفحة مجهولة وحذف الرسائل في كلا الاتجاهين، مضيفا: منذ اليوم الذي ملأت فيه هذا النموذج، كنت دائمًا قلقًا وخائفًا، علمت أن حياتي قد دمرت ولم أكن اشعر بالراحة.



واردف يقول: في الحقيقة كنت دائمًا خائفًا من الاعتقال، مضيفا: كنت اعلم اني سأعتقل من قبل وزارة الأمن أو استخبارات الحرس الثوري.