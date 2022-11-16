الحرس الثوري يعتقل جاسوساً للصهاينة

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان اعتقل جاسوساً للموساد كان يخطط لعملية تخريبية".



ووفق الوكالة فقد اعترف هذا الشخص الذي لم تكشف عن هويته بأنه تم تجنيده عن طريق إعلان في شبكة الانترنت يخص تقديم الخدمات الإسرائيلية، مضيفاً "عندما رأيت إعلانًا على الإنترنت يخص الخدمات الإسرائيلية، هذا الإعلان جعلني فضوليًا وذهبت إلى هذه الوظيفة".



وأعرب عن قوله "لقد أرسلت لهم طلبًا"، فقال: "منذ اللحظة التي أرسلت فيها هذا البريد الإلكتروني، رأيت أنه لا عودة إلى الوراء وعليّ الاستمرار".



وذكر أنه "من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد لاتخاذ أي إجراء يتماشى مع أهداف جهاز مخابرات النظام الصهيوني في إيران"، مضيفاً "لهذا السبب قمت بإرسال جميع أوراق هويتي لضباط مخابرات النظام الإسرائيلي".



وقال: "أكد لي جهاز الموساد أنني عازم على اختيار طريقي"، مشيراً إلى أنه "جهاز المخابرات الإسرائيلي، بعد توفير المعلومات الأساسية واستكمال نموذج العضوية، وجهني إلى مراسلات مثل WhatsApp و Instagram و Telegram، وأخيراً إلى الويب المظلم".



وتابع "لقد استخدمت الصفحة المجهولة وحذفت الرسائل في كلا الاتجاهين"، مضيفًا: "كنت دائمًا قلق وخائف منذ اليوم الذي ملأت فيه هذا النموذج؛ كنت أعلم أن حياتي قد دمرت ولم يكن لدي نوم أو طعام".



وعبر عن خوفه الدائم من الاعتقال، قال: علمت أن الشخص الذي سيأتي إلي هو وزارة المخابرات أو مخابرات الحرس الثوري الإيراني.



وفي 24 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اعتقال 10 أشخاص يعملون ومرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان جنوب إيران.



وفي 11 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال شخص وصفته بـ"الجاسوس" يعمل لصالح إسرائيل في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال رئيس قضاة محافظة كرمان "إبراهيم حميدي" للوكالة الإيرانية، إنه "تم اعتقال شخص في المحافظة بتهمة التجسس لصالح المخابرات الصهيونية (إسرائيل)".



