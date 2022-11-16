إيران تستدعي سفير استراليا

وقال ناصر كنعاني في بيان صحفي "يبدو أن رئيس وزراء استراليا اتخذ نهجا خاطئا بناء على معلومات كاذبة لا تساعد العلاقات بين البلدين".

وأضاف كنعاني: نحن مستعدون لتزويد الحكومة الأسترالية بالرواية بعيدًا عن الجدل الإعلامي حول التطورات في إيران، مشيراً إلى أن "الاحترام المتبادل والاعتماد على الحقائق هو أفضل طريقة لمنع الارتباك في الدبلوماسية".

واعتبر كنعاني إن "أستراليا لديها ملفات صعبة تتعلق بحقوق الإنسان، بدءاً من قتل طالبي اللجوء وحتى قتل 500 من مواطني استراليا في السجن وهي تفتقر إلى أقل شرعية للتحدث حول حقوق الإنسان".

كما اتهم المسؤول الإيراني استراليا بـ"إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية والصمت حيال الهجوم على ضريح شاهجراغ بمدينة شيراز جنوب إيران من قبل الحكومة الأسترالية هو علامة على ازدواجية المعايير لحقوق الإنسان".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: تم استدعاء السفير الاسترالي إلى وزارة الخارجية وتم إرسال التحذيرات اللازمة من خلاله.

