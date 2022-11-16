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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:45

عالم دين بحريني يضرب عن الطعام

عالم دين بحريني يضرب عن الطعام
واعلن حساب "البحرين اليوم" في تغريدة: "سماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر يعلن اضرابه عن الطعام منذ اليوم [15 نوفمبر] بسبب سوء المعاملة في مبنى الرموز من قبل النقيب عادل محمد، والذي اساء للشيخ وقال له "أنت مجرم"."

عالم دين بحريني يضرب عن الطعام
وسماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر من أبناء قرية السنابس، تم اعتقاله في عام 1996م حيث قضى 6 سنوات داخل السجن خلال انتفاضة التسعينات، كان من المؤسسين لتيار الوفاء الإسلامي في عام 2009م وشغّل منصب عضو الهيئة الشرعية، وفي شهر أغسطس عام 2010م تعرض للاعتقال الثاني وأفرج عنه بمعية مجموعة من القيادات السياسية بعد الضغوط الشعبية المتزامنة مع انطلاق ثورة 14 فبراير، لم يتنازل عن مطالبه وأفكاره ومواقفه ولذلك تم اعتقاله في مارس 2011م وتعرض للتعذيب الوحشي الشديد من قبل المخابرات العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام، من المناصب التي شغلها أيضاً: عضو مجلس إدارة في حوزة الإمام زين العابدين(عليه السلام)، مؤسس جمعية الإمام السجاد(عليه السلام) للأعمال الخيرية، مؤسس وصاحب دار العصمة للنشر.
مصدر : وكالات
رقم : 1024915
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