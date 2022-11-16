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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:47

طهران: استراليا غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم مواعظ عن حقوق الإنسان

طهران: استراليا غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم مواعظ عن حقوق الإنسان
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نحن مستعدون لتقديم الرواية الصحيحة للحكومة الأسترالية في طهران وكانبيرا، بعيدا عن الصخب الإعلامي حول التطورات في إيران.

وحول اتهامات أستراليا بشأن حقوق الإنسان ضد إيران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاحترام المتبادل والاعتماد على الحقائق هو أفضل طريقة لمنع الارتباك في الدبلوماسية، مضيفا: أستراليا بسجلها المعقد في حقوق الإنسان، بدءا من قتل اللاجئين إلى قتل 500 مواطن في سجون هذا البلد ومنع اجراء تحقيق مهني في هذه الحالات، تفتقر لأدنى شرعية أخلاقية لاعطاء المواعظ حول حقوق الإنسان.

واعتبر كنعاني إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية والصمت حيال الهجوم الإرهابي الوحشي على مرقد شاهشراغ المطهر من قبل الحكومة الأسترالية علامة على ازدواجية المعايير لحقوق الإنسان، وأضاف: في هذا الصدد، تم استدعاء سفير أستراليا إلى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونقلت التحذيرات اللازمة من خلاله.
رقم : 1024916
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