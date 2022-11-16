العراق.. انطلاق عملية تفتيش واسعة في محافظة صلاح الدين

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "قوات الحشد الشعبي متمثلة بالألوية (9 و88) ومفارز مكافحة المتفجرات شرعت بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف البيان ان "العملية تهدف لتأمين الأهداف المرسومة وملاحقة عناصر داعش وتدمير مخابئه".