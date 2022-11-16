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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:20

وفد اقتصادي روسي يزور طهران

وفد اقتصادي روسي يزور طهران
والتقى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإيراني، غلامحسين شافعي امس الثلاثاء ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الروسي، سيرجي كاتيرين، امس الثلاثاء في طهران وتبادلا وجهات النظر حول أخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها الممر الشمالي والجنوبي، والجمارك، والنقل، والشحن في بحر قزوين، والسكك الحديدية، والتحويلات المصرفية، والاستثمار، والتعاون الإقليمي والتعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، الذي حضر الاجتماع إلى أهمية الاجتماع الاقتصادي، والإرادة الجادة من قبل رئيسي البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا والإجراءات والمشاورات التي جرت بين مسؤولي البلدين خلال العام ونصف العام الماضي.

وأكد صفري على أن الأسس والمنصات اللازمة في مختلف مجالات السكك الحديدية، النقل البحري والبري المشترك، وتسهيل الشؤون الجمركية، وإنشاء البنية التحتية اللازمة للموانئ والسكك الحديدية، وتسهيلات للتحويلات النقدية والمصرفية، وما إلى ذلك،ستوفر فرصة لبلوغ التجارة الخارجية بين إيران وروسيا 5 مليارات دولار من خلال التخطيط والجهود التي يبذلها القطاعان الخاص والعام في البلدين.

من جانبه اكد كاتيرين في هذا الاجتماع، على موضوع الممرات وتسهيل التبادلات مع العملات الوطنية للبلدين كموضوعين مهمين من شأنهما أن يتركان تاثيرا ايجابيا على التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا.

واشار إلى خروج الشركات الأجنبية من روسيا بفعل العقوبات واصفا اياه فرصة جيدة للشركات الإيرانية الناجحة للاستثمار ودعا الى التخطيط في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الروسي سيتوجه اليوم إلى محافظتي أصفهان (وسط) وجيلان (شمال) لإجراء مشاورات تجارية مع مسؤولي المدينتين.
مصدر : وكالات
رقم : 1024922
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