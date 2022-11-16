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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:02

إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران

إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران
وتابع اسلامي في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الاربعاء، قائلا : نظر إلى حسن نية الجمهورية الإسلامية وصدقها والإجابات المنطقية والمستدلة التي قدمت لهم، إذا سمحوا باتباع المسار الطبيعي وغير السياسي وتحلوا بالمهنية ، ومعايير ضمانات الامان، يمكننا أن نأمل في التوصل الى نتيجة.

واكد ان إيران ترفض مشروع القرار، الذي يحتوي على محتوى غير صحيح للغاية وهم يعلمون أنه غير صحيح واضاف : لدى الجمهورية الإسلامية خطة معتمدة ومعلنة وموثقة للنهوض ببرنامج تطويرها النووي ، وتنفذ أنشطتها في هذا الإطار.
مصدر : وكالات
رقم : 1024926
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