إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران

وتابع اسلامي في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الاربعاء، قائلا : نظر إلى حسن نية الجمهورية الإسلامية وصدقها والإجابات المنطقية والمستدلة التي قدمت لهم، إذا سمحوا باتباع المسار الطبيعي وغير السياسي وتحلوا بالمهنية ، ومعايير ضمانات الامان، يمكننا أن نأمل في التوصل الى نتيجة.



واكد ان إيران ترفض مشروع القرار، الذي يحتوي على محتوى غير صحيح للغاية وهم يعلمون أنه غير صحيح واضاف : لدى الجمهورية الإسلامية خطة معتمدة ومعلنة وموثقة للنهوض ببرنامج تطويرها النووي ، وتنفذ أنشطتها في هذا الإطار.