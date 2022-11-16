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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:06

بايدن يرد على إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية

بايدن يرد على إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية
وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أمريكا".

وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحافيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترامب.

ونظر الرئيسان الى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجيب بايدن "في الحقيقة لا"، بينما بقي ماكرون صامتا.
مصدر : وكالات
رقم : 1024944
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