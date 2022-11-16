الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:37

العراق يدخل في موجة جديدة من فيروس كورونا

العراق يدخل في موجة جديدة من فيروس كورونا
وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي، إن "العراق يشهد ارتفاعا طفيفا بعدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسبوع الحالي"، مبينا أن "العراق يمر بموجة ضعيفة مقارنة بالموجات السابقة للفيروس".

وأضاف، أن "المقياس المعتمد بمعرفة حدة الفيروس هو معدل الموجبية، المتعلق بعدد الفحوصات الموجب من العدد الكلي"، مبينا أن "العراق وصل في الموجات السابقة الموجبية الى 38% ، اما الان فإن نسبة الموجبية المسجلة هي 2% فقط ".

وأشار الى أن "المستشفيات والمراكز الصحية كافة على استعداد تام لاي طارئ، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الاساسية من الادوية "، لافتا الى أن "نسبة الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ بسبب توفير الادوية، اضافة الى أن سلالة الفيروس اقل شدة من السلالات السابقة"، مؤكدا أن "الصحة لم تسجل الاسبوع الحالي اي حالة وفاة".

وتابع، أن "مناعة الجسم هي الفيصل في مواجهة الفيروس، اما اذا كانت مناعة المصاب جيدة فتكون الاصابة خفيفة جدا، وفي حال أن المصاب لم يأخذ اي جرعة من اللقاح فسيكون مهددا بالاصابة الشديدة"، داعيا الى ضرورة اخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية واتباع الاجراءات الصحية".

وبشأن فيروس الانفلونزا الموسمية، أكد الحلفي وجود منسق صحي في المدارس يراقب الحالة الصحية للطلبة، وارسال الطلبة المصابين الى اقرب مركز صحي لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
مصدر : وكالات
رقم : 1024969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
16 تشرين الثاني 2022
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
16 تشرين الثاني 2022
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
16 تشرين الثاني 2022
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
16 تشرين الثاني 2022
مخيمات الخوخة .. من لمسة امل الى مكان للابتزاز وانتهاك الاعراض
مخيمات الخوخة .. من لمسة امل الى مكان للابتزاز وانتهاك الاعراض
15 تشرين الثاني 2022
جرائم ضدّ الإنسانية ترتكبها السعودية بحق المهاجرین الافارقة
جرائم ضدّ الإنسانية ترتكبها السعودية بحق المهاجرین الافارقة
15 تشرين الثاني 2022
القواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
القواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
15 تشرين الثاني 2022
أسبوع في إيران... ثمة ما يجب أن يقال عن هذا البلد
أسبوع في إيران... ثمة ما يجب أن يقال عن هذا البلد
15 تشرين الثاني 2022
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
15 تشرين الثاني 2022
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
15 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
14 تشرين الثاني 2022
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
14 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
معارض بحريني: الحكومة تصر على الانتخابات لتلميع وجهها وتمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي