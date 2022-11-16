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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:48

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الإفراج عن السفن الإيرانية واليونانية

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الإفراج عن السفن الإيرانية واليونانية
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واليونان، غادرت السفينة التي تحمل شحنة النفط الإيراني المياه اليونانية قبل ساعات قليلة إلى وجهتها المحددة سلفا وبعد ستة أشهر من التوقف.

وأضاف أن هذه السفينة التي كانت تبحر تحت علم إيران في المياه الدولية باتجاه وجهتها في مايو من هذا العام، اضطرت إلى اللجوء إلى الموانئ اليونانية بسبب الظروف الجوية السيئة وعيوب فنية، لكن للأسف وفي إجراء مخالف للمعايير والاتفاقيات الدولية، تمت مصادرة السفينة، وتم ضبط شحنتها النفطية ونقلها إلى سفينة مؤجرة من قبل شركة أميركية لنقلها إلى أميركا.

ولفت البيان أن هذا الإجراء اليوناني، الذي تم تنفيذه بالاعتماد على حكم محكمة محلية وبذريعة التعاون القضائي مع الولايات المتحدة، واجه ومنذ البداية معارضة شديدة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، واعتباراً لأن هذا الإجراء كان انتهاكاً للحقوق الدولية في حرية الملاحة، وضعت جمهورية إيران الإسلامية تدابير سياسية وقانونية واسعة النطاق في جدول أعمالها للتعامل معه.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنه ومن خلال سلسلة من الإجراءات المخططة والمتابعات القانونية والقضائية والمفاوضات، ورغم الضغوط غير المشروعة من طرف ثالث لمواصلة تلك القرصنة البحرية، فإن قرار المحكمة الابتدائية المحلية في اليونان بمصادرة شحنة النفط الإيراني لصالح الجانب الأميركي تم نقضه في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في اليونان، وتم إصدار قرار بإعادة الشحنة، حيث تم نقل الشحنة المذكورة مجدداً إلى ناقلة النفط الإيرانية، وتم توفير الاستعدادات لمغادرة ناقلة النفط تلك وحمولتها اليونانية المياه الأقليمية.

وأضاف البيان: في هذا الإطار ومن أجل حل القضية، جرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات ومناقشات مكثفة بين البلدين، إيران واليونان، وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الطرفين.

وأوضح أنه وبحسب هذه المذكرة التي وقعتها سلطات الموانئ والبحرية في البلدين خلال زيارة ممثل الحكومة اليونانية لطهران، وضع الطرفان التعاون اللازم لتحسين الأمن البحري على جدول أعمالهم.

وخلص البيان أنه وفي هذا الصدد، تقرر إضافة إلى الإفراج عن السفينة التي تحمل علم جمهورية إيران الإسلامية، الإفراج أيضاً عن سفينتين يونانيتين تم إيقافهما بسبب نزاعات قانونية وقضائية في مياه الخليج الفارسي في الأشهر الأخيرة، وبناءً على ذلك تحركت السفن الثلاث في ذات اليوم باتجاه وجهاتها.
رقم : 1024972
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