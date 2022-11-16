الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:05

برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا

برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا
وقال رضائي في لقاء عدد من رجال الأعمال الروس: في مجال العلاقات الاقتصادية، يمتاز التعاون الثنائي بين إيران وروسيا بتقدم جيد، ويعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي خطوة أخرى قيّمة ومهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى القدرات والطاقات الإيرانية العديدة في القطاعات الاقتصادية والزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية، قائلا: إن هذه القدرات ستوفر أرضية مناسبة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمار.

وأضاف: بسبب اتباع واشنطن سياسة الأحادية في النظام الدولي بأسلوب فرض الحظر، ونظرا للظروف الجيوسياسية الجديدة ومتطلبات حسن الجوار يجب على إيران وروسيا كجارتين كبيرتين، اتخاذ خطوات أكبر نحو التقارب والتعاون.

وصرح أن إيران وروسيا تعاونتا معا يدا بيد في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة وخاضتا معاً تجارب ناجحة، قائلا: لو لم يكن هذا التعاون والتعاضد بين البلدين، كان الإرهاب والتطرف تتوسع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وتصل إلى القوقاز ومنطقة أرس الشمالية.

وأضاف: حاليا على الرغم من العقوبات والضغوط المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها تعمل على تحقيق الاستقرار في غرب آسيا.
رقم : 1024989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
16 تشرين الثاني 2022
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
16 تشرين الثاني 2022
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
16 تشرين الثاني 2022
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
16 تشرين الثاني 2022
مخيمات الخوخة .. من لمسة امل الى مكان للابتزاز وانتهاك الاعراض
مخيمات الخوخة .. من لمسة امل الى مكان للابتزاز وانتهاك الاعراض
15 تشرين الثاني 2022
جرائم ضدّ الإنسانية ترتكبها السعودية بحق المهاجرین الافارقة
جرائم ضدّ الإنسانية ترتكبها السعودية بحق المهاجرین الافارقة
15 تشرين الثاني 2022
القواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
القواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
15 تشرين الثاني 2022
أسبوع في إيران... ثمة ما يجب أن يقال عن هذا البلد
أسبوع في إيران... ثمة ما يجب أن يقال عن هذا البلد
15 تشرين الثاني 2022
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
في ظل تنامي المقاومة.. نتنياهو وحكومته الفاشية الى أين؟
15 تشرين الثاني 2022
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
15 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
14 تشرين الثاني 2022
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
14 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير
معارض بحريني: الحكومة تصر على الانتخابات لتلميع وجهها وتمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي