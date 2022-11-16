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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:22

تركيا تجهّز لبناء 25 ألف مسكن في شمال سوريا مع نهاية العام

تركيا تجهّز لبناء 25 ألف مسكن في شمال سوريا مع نهاية العام
وقال صويلو، خلال مراسم افتتاح قرية تضم 600 وحدة سكنية مولت بناءها منظمة تركية في شمال محافظة إدلب الحدودية مع بلاده، “سنستكمل بناء مئة ألف منزل من الطوب حتى نهاية العام”.

وتشرف رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) على بناء الوحدات السكنية التي تمول بناءها منظمات تركية غير حكومية.

كما تقدم السلطات التركية التجمعات السكنية التي تبنيها باعتبارها مشاريع لخدمة النازحين.. لكن ينظر إليها أيضاً على أنها خطوة في إطار مساعي أنقرة لإرساء “منطقة عازلة” في شمال سوريا تعيد إليها اللاجئين السوريين، الذين يتواجد 3,6 ملايين منهم على أراضيها.

كذلك أعلن الرئيس التركي في مناسبات عدة خلال العام الحالي عن مشروع لإعادة مليون لاجئ سوري الى بلدهم.

وانتقلت أكثر من 500 عائلة إلى القرية التي أطلقت عليها تسمية “موسياد”.. على أن تنتقل نحو 100 عائلة أخرى في الأيام المقبلة.

ومنذ العام 2016، شنت أنقرة مع فصائل مسلحة موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد بشكل رئيسي. كما لطرد تنظيم داعش الارهابي، حسب قوله.

كما أتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية.

وإلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والتواجد العسكري لقواتها.. ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم.

وتضم هذه المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية. وتتبع المجالس المحلية للمحافظات التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا.
مصدر : وكالات
رقم : 1024997
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