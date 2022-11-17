قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي

وفي بيان اصدره مساء الاربعاء، على خلفية الحادث الارهابي في ايذه والذي اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بنيران حقد الارهابيين، أكد محمد باقر قاليباف: ان الحادث الإرهابي المتمثل بإطلاق النار على مواطنين ورجال حفظ الأمن في مدينة إيذه وإشعال النار في الحوزة العلمية فيها، والتي تسببت في استشهاد واصابة عدد من المواطنين الأعزاء، يبعث على الاسف والحزن.



واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في بيانه: ان الاعداء الحاقدين ومؤججي الفتنة التكفيرية الذين يسعون من خلال اثارة الشغب، الى الاخلال باستقرار الشعب وأمنه، قاموا مرة اخرى بقتل المواطنين من خلال اطلاق النار مباشرة، وما هذا الا مؤشر على عدائهم وحقدهم على الشعب واعتقاداته.



وتابع قاليباف في بيانه: ليعلم الأعداء الجاهلون أن هذه الاضطرابات التي توجه من غرفة حرب الاستكبار العالمي واذنابه العملاء لن تضر بإيمان هذا الشعب وإرادته الراسخة قيد انملة، مطالبا الاجهزة الامنية بالكشف عن هوية مرتكبي هذه الحادثة الدموية لينالوا جزاءهم العادل.

وقدم قاليباف التعازي الى قائد الثورة المعظم والشعب الايراني الشريف وخاصة اهالي مدينة ايذه وعوائل شهداء هذا الحادث، سائلا الرضوان والرحمة الالهية لأرواح الشهداء، والشفاء للمصابين في هذا الحادث الارهابي.



وقام عدد من المسلحين المجهولين مساء يوم الاربعاء بفتح النار على المواطنين والشرطة في السوق المركزي بمدينة ايذه في محافظة خوزستان، مستخدمين اسلحة كلاشينكوف، ما اسفر الاعتداء عن استشهاد 5 اشخاص وإصابة 10 آخرين.



وعقب دعوة المناهضين للثورة في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، عصر الاربعاء، اشتبك مثيرو الشغب مع قوى الامن الداخلي، وفي غضون ذلك، قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية، مستغلة التوتر الناشئ، بإطلاق النار على الناس والشرطة باسلحة كلاشينكوف.



وتوجهت عدة سيارات، عقب دعوة الإعلام المناهض للثورة، من ميدان شهداء إلى تقاطع الهلال الأحمر عند الساعة الخامسة والنصف مساءً مطلقين العنان لابواق سياراتهم وحاولوا تحريض الناس لمواكبتهم.



وبالتزامن مع غروب الشمس، تم عرقلة حركة المرور، وحاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء بالتواجد في هذه المنطقة.



وحسب شهود عيان قامت مجموعة مسلحة كانت تستقل دراجتين ناريتين، مستخدمة بنادق كلاشينكوف، بإطلاق النار على الناس والشرطة وأصابتهم بوابل من الطلقات.



وأفاد مصدر مطلع باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 اخرين في هذا الحادث الإرهابي.



ووصلت قوات الهلال الأحمر والطوارئ على الفور إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية.



ويشهد مستشفى شهداء إيذه حاليا تجمعا لأهالي وأقارب هؤلاء الأشخاص وقوى الامن الداخلي.



كما أعلن مساعد الشؤون الامنية وقوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في الحادث، مشيرا الى ان من بين الشهداء طفلة صغيرة وامرأة وثلاثة رجال.



وأضاف ولي الله حياتي: "حالة بعض المصابين حرجة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على الإرهابيين والقبض عليهم".