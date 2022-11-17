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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:22

اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة ليلية في الضفة

اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة ليلية في الضفة
ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، بعد منتصف الليل، واندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة وإلقاء عبوات ناسفة، لا سيما قرب "قبر يوسف "، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت "كتيبة نابلس" المسلحة، إن عناصرها ألقوا العديد من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه القوات الصهيونية، واستهدفوا آليات الاحتلال بـ "صليات" من الرصاص.

وفي سياق آخر، اقتحم جيش الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس، واعتقل المواطن خالد الشولي من منزله.

واعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، 7 شبان من قرية قصرة جنوبي نابلس، وأفرج عنهم لاحقًا بعد احتجازهم والتحقيق معهم ميدانيًّا لعدة ساعات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رضوان أبو الرب، عقب اقتحام منزل ذويه وتفتيشه وتحطيم محتوياته، في قرية جلبون شرقي المدينة.

وفي طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر ربيع محمد نايفة، بعد دهم منزل ذويه في ضاحية شويكة، شمالي المدينة.

وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال المواطن ياسر القواسمي، وألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه حاجز لقوات الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي.

وفي رام الله، أطلق مقاومون النار نحو مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المحافظة، بعد منتصف الليلة الماضية.

وفي قلقيلية، رشق الشبان الثائر مركبات للمستوطنين بالحجارة، قرب بلدة عزون شرق المدينة.

وفي سلفيت، تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "عمانوئيل" شمال غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين أول الماضي 690 فلسطينيًا؛ بينهم 119 طفلًا و30 امرأة.
مصدر : وكالات
رقم : 1025091
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