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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:44

روسيا تطالب الإمارات بتسليمها عمود الهرم المالي ‘‘فينكو‘‘

روسيا تطالب الإمارات بتسليمها عمود الهرم المالي ‘‘فينكو‘‘
ونوه المصدر، بأن المذكور أعلاه، ملاحق في روسيا في قضية جنائية تتعلق باختلاس مليارات الروبلات.

وأضاف: "بتكليف من النيابة العامة الروسية، صدرت مذكرة بحث واعتقال دولية بحق زيغمونتوفيتش وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين عبر قنوات الانتربول بهدف اعتقاله وتسليمه للسلطات الروسية لكي يتحمل المسؤولية الجنائية، وفقا للمادة رقم 210 الجزء رقم 3 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تشكيل مجموعة إجرامية أو المشاركة فيها)، والمادة 159 الجزء رقم 4 من نفس القانون (ممارسة النصب والاحتيال بشكل ضخم ضمن مجموعة منظمة)".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة الروسية، قامت سلطات الإمارات العربية، باحتجاز زيغمونتوفيتش، لذلك تم إرسال إلى وزارة العدل الإماراتية طلب ترحيله إلى روسيا.

وتفيد السلطات الروسية المختصة، بأنه تم تأسيس لهرم المالي "فينكو"، في مدينة قازان في سبتمبر عام 2018، واستمر في العمل حتى يوليو عام 2019.

وروجت هذه المؤسسة للاستثمار الافتراضي، ووعدت بأرباح مضمونة - تصل إلى 5٪ يوميا، ولكنها كانت في الواقع عبارة عن هرم مالي كلاسيكي.

في أبريل من هذا العام ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن الضرر الذي ترتب عن نشاط هذه المؤسسة الافتراضية تجاوز في ذلك الوقت 5 مليارات روبل. تم استلام حوالي 10000 شكوى من ضحايا عملية النصب هذه.
مصدر : وكالات
رقم : 1025103
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