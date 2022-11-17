الداخلية اليمنية تدعو المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن لإحباط مؤامرات العدوان

وأكد الحوثي أن" العدوان يسعى لنشر الجريمة ودعم مختلف العصابات الإجرامية لاستهداف حياة وأمن المواطنين وتفكيك الجبهة الداخلية".



وقال وزير الداخلية اليمني إن "استهداف العدوان لوزارة الداخلية كان في اطار محاولة لإفشالها عن القيام بدورها، مضيفا أن" الجهود قائمة لتطوير أداء منتسبي وزارة الداخلية وتصحيح الاختلالات المتراكمة منذ عقود".



وشدد على أنه" سيتم تفعيل الدور الرقابي لجهاز المفتش العام بشكل أكبر وأوسع لمحاسبة كل من يسيئ للمؤسسة الأمنية من منتسبيها، وعلى وسائل الإعلام دور كبير في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الهوية الايمانية للشعب اليمني وتعزيز قيمه ومبادئه الأصيلة وتوعية المواطنين بمخططات أعدائه".



وصرح الحوثي بأن" الإعلام الأمني يقوم بدور عظيم في مواجهة الشائعات المخلة بالأمن ونشر التوعية الأمنية".