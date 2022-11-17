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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:50

رضائي: لن نسمح للغوغائيين بالاخلال بأمن واعمال الناس

رضائي: لن نسمح للغوغائيين بالاخلال بأمن واعمال الناس
واشاد العميد رضائي في اجتماع مع رؤساء النقابات وهيئة أمناء السوق الكبير، بدور المسؤولين على ادارة سوق طهران الكبير الذي أحبط مؤامرات الاعداء الرامية لإثارة الفوضى في السوق والاخلال بأعمال الناس، موضحا انه تسلم تقريرا يوم امس الاربعاء يفيد بأن بعض مثيري الشغب يحاولون الإخلال بأمن وأعمال الناس. وقد تمكنا لحسن الحظ من القبض على عدد منهم عبر القيام بعمليات استخبارية ناجحة.

وأوضح نائب قائد قوى الامن الداخلي في ايران بأن الهدف من هذا الاجتماع هو ايصال هذه الرسالة بأن قوى الأمن الداخلي هي من الشعب وتقف الى جانب الشعب وتعمل من اجل الشعب .

وأضاف العميد رضائي: اعتبروا قوى الامن الداخلي سند لكم وان هذه القوات في اطار عملها للحفاظ على أمن وأعمال الناس سوف لن تتهاون ابدا مع أي أحد، وتعتقد بأن التصدي الحازم لكل من يريد اثارة الاضطرابات هو واجب وتكليف ملقى على عاتقها.
مصدر : وكالات
رقم : 1025112
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