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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:18

اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا

اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
جاء ذلك في كلمة للواء سلامي صباح اليوم الخميس في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لشهداء محافظة قم المنعقد في مسجد جمكران المقدس في مدينة قم المقدسة مركز المحافظة.

وأوضح القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية: أميركا تود أن ترى شوارعنا مليئة بالنيران والدخان ، ولا تريد لنا ان نرسل أقمارًا صناعية إلى الفضاء ، وان يبقى مرضانا من دون دواء للعلاج. أمريكا تحب أن ترى شبابنا يقتلون في الشارع ووجوه الناس مرهقة وشعبنا مشتت وايران مقسمة، وهذه الأحلام الشيطانية للعدو لن تتحقق أبدا لأن الشعب الايراني قوي ومقاوم.

وأضاف اللواء سلامي: ليعلم كل من يسمع صوتي بأن نداءات العدو هي نداءات الشيطان وقد برزوا للحرب مع الله ورسوله ليسلبوا البراءة من وجوه أبناءنا وبناتنا ويلصقوا بهم مظاهر الشيطان ويبعدوهم عن الوطن والوليّ والشعب . وليعلم الجميع بأن هذه مؤامرة الأعداء.

وتابع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، ان نساءنا تعتبر الحجاب كموضع حربي للحفاظ على القيم السامية والدفاع عنها، وان شبابنا المخدوعين سيعودوا ونود أن نراهم يتقمصون لباس الجهاد ويقفون بوجه المستكبرين لا ان يكونوا بيادق بيد الأعداء وهذا الأمر آخذ في التحقق.

وأضاف، لقد انتصرنا على العدو ولم نترك له اي مجال للانتصار . ولايوجد أي سبيل لانتصار الكفار على المؤمنين . لقد تعلمنا مسالك الجهاد وسنواصل التقدم.

* معا سنتغلب على مشاكل البلد

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، إننا سنزيد قوتنا الدفاعية ونتغلب على المشاكل الاقتصادية بالعمل معًا ، وأضاف: صحيح أن هناك مشاكل ، لكن لا يوجد إيراني على استعداد لترك ثورته تعاني بسبب المشاكل الاقتصادية ، فالناس واقعيون والعلماء في الميدان.
رقم : 1025127
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