الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:20

رئيسي: ايران مستهدفة على خلفية انجازاتها العظيمة

رئيسي: ايران مستهدفة على خلفية انجازاتها العظيمة
جاء ذلك في كلمة "رئيسي"، خلال مؤتمر "جهاد التبيين والاعلام الفني"، الذي انعقد صباح اليوم الخميس بصالة المؤتمرات الدولية في طهران.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان "الاشخاص الذين يروّجون للشائعات والاكاذيب هم بشهادة القران الكريم، في عداد المنافقين والكفار"؛ وضحا : هؤلاء يعمدون في سياق الحرب النفسية التي يشنها العدو ضدنا، على تحجيم الانجازات وعناصر الاقتدار، وتضخيم الثغرات داخل البلاد.

وشدد رئيسي، على اهمية دور وسائل الاعلام وجميع المسؤولين في مراكز العلاقات العامة، من اجل التصدي لهذه الهجمة الاعلامية الشرسة، وذلك عبر توظيف لغة الاعلام الرسالي المقنع والشفاف الذي يلقى ترحيبا عند مسامع المخاطبين.

وتابع قائلا : ان العدو يحاول العثور على التصريحات المتضاربة التي يتداولها الاعلام المحلي واستغلالها في اطار مآربه لنشر الكراهية داخل المجتمع.

كما استدل بالتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية حول "جهاد التبيين"؛ مبينا في السياق، ان التركيز على الاعلام الشفاف والمواكب للاحداث والباعث على الامل هو السبيل الامثل في مواجهة الحرب الاعلامية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 1025129
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
17 تشرين الثاني 2022
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
17 تشرين الثاني 2022
اعلان الحداد العام في خوزستان
اعلان الحداد العام في خوزستان
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
17 تشرين الثاني 2022
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
17 تشرين الثاني 2022
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
17 تشرين الثاني 2022
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
16 تشرين الثاني 2022
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
16 تشرين الثاني 2022
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
16 تشرين الثاني 2022
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
16 تشرين الثاني 2022
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
16 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير