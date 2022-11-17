أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما

وكتب أردوغان عبر حسابه في موقع تويتر، إن "الاتفاق تم على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا ابتداءً من 19 نوفمبر 2022"، وهو موعد انتهاء العمل بالاتفاقية.



وأوضح الرئيس التركي أن القرار جاء بعد اجتماعات في تركيا بين الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة).



كما أشار إلى أهمية الاتفاق، حيث بموجبه خرجت حوالي 500 سفينة، محملة بأكثر من 11 مليون طن من الحبوبـ إلى وجهات مختلفة حول العالم، خلال الأربعة أشهر الماضية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في أيلول/سبتمبر، أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.



وفي ذات الوقت، وكما أشار الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.



وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز.



وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.