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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:33

السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي

السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "الأخير عقد فور وصوله الى مطار بغداد اجتماعا ضم كلًا من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلاً عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة".

وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد السوداني على "متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط"، وفقا للبيان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، "جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه".

كما وجه السوداني، "اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة".
مصدر : وكالات
رقم : 1025133
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