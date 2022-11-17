مجلس محافظي الوكالة يصادق على القرار المعادي لإيران

وأعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عبر حسابه على تويتر، أن المجلس المؤلف من 35 عضواً وافق على هذا القرار بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوتين ضده وامتنع 5 أعضاء عن التصويت.



ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسيين الحاضرين في الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا القرار يطالب إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة بشأن جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.



وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بهذا الشأن.



ووافق هذا المجلس على القرار السابق الصادر في 8 حزيران/يونيو.. حيث تمت الموافقة على ذلك القرار بأغلبية 30 صوتا، مقابل صوتين وامتناع 3 عن التصويت.



ورحب أوليانوف بانخفاض عدد مؤيدي القرار الحالي مقارنة بالقرار السابق.