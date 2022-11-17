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الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:42

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس
وكتب ديندياس، عبر "تويتر": "ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد".

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أعلنت في وقت سابق اليوم أن وزير خارجية اليونان الذي وصل إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وفي موقف مفاجئ رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات.

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".
مصدر : وكالات
رقم : 1025180
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