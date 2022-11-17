?>?> عملية ارهابية بمدينة إيذه وداعش تتبنى - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:55

عملية ارهابية بمدينة إيذه و"داعش" تتبنى

عملية ارهابية بمدينة إيذه و"داعش" تتبنى
ففي مدينة إيذه التابعة لمحافظة خوزستان اطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بالمدينة، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة.

وفي هذا الصدد فقد أعلن المركز الإعلامي التابع لقيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة أصفهان، استشهاد العقيد اسماعيل جراغي، أحد الضباط المنتسبين لوحدة القوات الخاصة، متأثراً بجراحه التي تعرض لها خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة.

يشار إلى أنه كان قد استشهد اثنين من منتسبي قوات التعبئة، خلال هجوم مسلح شنته مجموعة من مثيري الشغب في مدينة أصفهان، مساء الأربعاء.

وذكرت مصادر رسمية أن هذا الحادث وقع في منطقة "ملك شهر" شمالي المدينة، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص أيضاً.

وفي السياق أعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية، مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيذه في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، والتي أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وجرح 10 آخرين.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان أعلن الليلة الماضية اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الأساسيين في الاعتداء الإرهابي.

وبدوره اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "إسرائيل" وأجهزة استخبارات غربية، اليوم الخميس، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها، مؤكداً أنّ الإيرانيين لن يُخدعوا بمثل هذه الخطط.

ومن جهته أكد قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أنّ "إيران تشهد اليوم مؤامرة كبيرة ضد شعبها يتصدّرها مخدوعون أصبحوا صدى للأعداء في الداخل من أجل إثارة الفتن".

وأضاف اللواء سلامي في كلمة له: "أعداء إيران توجهوا اليوم نحو حرب الشهداء"، مشيراً إلى أنّ "كل شياطين العالم اجتمعت ضد إيران، وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرهم".
 
رقم : 1025184
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
17 تشرين الثاني 2022
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
17 تشرين الثاني 2022
اعلان الحداد العام في خوزستان
اعلان الحداد العام في خوزستان
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
17 تشرين الثاني 2022
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
17 تشرين الثاني 2022
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
17 تشرين الثاني 2022
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
16 تشرين الثاني 2022
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
التحالف السعودي يحتجز سفينة بنزين "رد روبي" و تحذيرات يمنية رداً على ذلك
16 تشرين الثاني 2022
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
16 تشرين الثاني 2022
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
تحقيق أميركيّ بمقتل شيرين أبو عاقلة.. هل يمكن الوثوق بواشنطن؟
16 تشرين الثاني 2022
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
لقواعد العسكرية الإسرائيلية في مرمى المقاومين.. التفاصيل والأهداف؟
16 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير