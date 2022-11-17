ففي مدينة إيذه التابعة لمحافظة خوزستان اطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بالمدينة، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة.



وفي هذا الصدد فقد أعلن المركز الإعلامي التابع لقيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة أصفهان، استشهاد العقيد اسماعيل جراغي، أحد الضباط المنتسبين لوحدة القوات الخاصة، متأثراً بجراحه التي تعرض لها خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة.



يشار إلى أنه كان قد استشهد اثنين من منتسبي قوات التعبئة، خلال هجوم مسلح شنته مجموعة من مثيري الشغب في مدينة أصفهان، مساء الأربعاء.



وذكرت مصادر رسمية أن هذا الحادث وقع في منطقة "ملك شهر" شمالي المدينة، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص أيضاً.



وفي السياق أعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية، مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيذه في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، والتي أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وجرح 10 آخرين.



وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان أعلن الليلة الماضية اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الأساسيين في الاعتداء الإرهابي.



وبدوره اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "إسرائيل" وأجهزة استخبارات غربية، اليوم الخميس، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها، مؤكداً أنّ الإيرانيين لن يُخدعوا بمثل هذه الخطط.



ومن جهته أكد قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أنّ "إيران تشهد اليوم مؤامرة كبيرة ضد شعبها يتصدّرها مخدوعون أصبحوا صدى للأعداء في الداخل من أجل إثارة الفتن".



وأضاف اللواء سلامي في كلمة له: "أعداء إيران توجهوا اليوم نحو حرب الشهداء"، مشيراً إلى أنّ "كل شياطين العالم اجتمعت ضد إيران، وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرهم".

