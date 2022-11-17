السعودية..اجراءات تعسفية بحق معتقلي الرأي

وكانت قد لجأت محكمة الاستئناف في الرياض -وللمرة الثانية- إلى تغليظ حكم السجن التعسفي الصادر بحق الشيخ المعتقل خالد الراشد.



وأكدت مصادر حقوقية على تغليظ محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الشيخ الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 عاما أخرى إلى مدة حكمه، حتى أصبح يواجه السجن لمدة 40 عاما.



وكان تم اعتقال الشيخ الراشد في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ.



ومن جهته أدان حساب “معتقلي الرأي” على تويتر بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد الشيخ خالد الراشد، وطالب السلطات بإطلاق سراحه فوراً؛ فالتعبير عن الرأي ليس جريمة.



وفي سياق متصل تؤكد منظمات حقوقية أن الأحكام التعسفية القاسية التي يفرضها القضاء بالجملة ضد معتقلي الرأي في السعودية تأتي في ظل تجاهل القانون وتغييب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان والحريات.



وبدورها أدانت منظمة سند لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية المستمرة في السعودية بحق معتقلي الرأي، داعية القضاء في المملكة إلى احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ العدالة في سياسته وتفعيل القوانين والعمل على كل بنودها لصون الحقوق.



وأطلق مغردون حملةً الكترونية للتنديد بتغليظ الحكم الصادر ضد الداعية خالد الراشد والقاضي بسجنه 40 سنة، ومطالبة السلطات بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط بعد قضائه أكثر من 17 سنة في السجن.



ويعد تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي في السعودية انتهاك قضائي تمارسه سلطة القضاء ضد معتقل بريء أساساً وفق القانون، فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلّظة كانت لتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.



ومن الانتهاكات التي تقترفها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، المماطلة في احتجاز الذين انتهت مدة حكمهم، وفي بعض الأحيان تغليظ العقوبات بما يمنع إطلاق سراحهم.



