الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 ساعة 07:59

منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية

منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية
وقالت منظمة “مكافحة فساد الحكومات” الدولية إن هناك تفشي للفساد في مؤسسات السعودية مع تنامي ظواهره على نحو كبير في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد.

وذكرت المنظمة أن المملكة لديها مؤشرات فساد خطيرة بمؤسساتها الدفاعية مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”.

وأشارت إلى فضائح الفساد لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية، فيما تعمل الحكومة للتغطية على الفضائح التي ذاع صيتها بإعلان توقيف مسؤولين وضباط كبار.

وأكدت المنظمة أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع ما يجعل المملكة تخسر مبالغ مالية طائلة بسبب المؤشرات عبر الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.

وجمع المراقبون لشواهد على أن ولي العهد محمد بن سلمان يستخدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم “نزاهة”، أداة لتعزيز سلطاته وخدمة نظامه الاستبدادي.

يدعم ذلك ما كشفه موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي بأن محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة “آل سعود” الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار “مكافحة الفساد”، مشيرة إلى رجل الأعمال “عبدالله الشقير” كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة.

وذكر الموقع أن المقربين من فرعي “مشعل” و”سلطان”، أخوي مؤسس المملكة “عبدالعزيز آل سعود”، في مأمن من حملة “بن سلمان” المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه، رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم، حسبما أورده.
مصدر : وكالات
رقم : 1025262
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
18 تشرين الثاني 2022
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد
18 تشرين الثاني 2022
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
كشف هوية منفذ الهجوم على شهداء الأمن في مشهد المقدسة
18 تشرين الثاني 2022
الأهداف السياسية لمنفذي القرار المعادي لإيران لن تتحقق في الوكالة
الأهداف السياسية لمنفذي القرار المعادي لإيران لن تتحقق في الوكالة
18 تشرين الثاني 2022
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
17 تشرين الثاني 2022
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
قائد الثورة : شهداء القوات الامنية ارتقوا دفاعا عن امن وراحة الشعب
17 تشرين الثاني 2022
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
قاليباف: على الاجهزة الامنية ان تكشف هوية الضالعين في حادث ايذه الارهابي
17 تشرين الثاني 2022
اعلان الحداد العام في خوزستان
اعلان الحداد العام في خوزستان
17 تشرين الثاني 2022
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
17 تشرين الثاني 2022
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
تعزيز موقف الحريديم في حكومة نتنياهو.. الأسباب والتداعیات
17 تشرين الثاني 2022
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
عام 2022 يشهد رقماً قياسيّاً في أعداد القتلى الصهاينة.. الأبعاد والدلالات؟
17 تشرين الثاني 2022
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
17 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هدم للمساجد وتغيير للهوية الإسلامية.. ابن سلمان يحارب الدين في بلاد الحرمين
الخلافات الداخلية تلقي بظلالها الثقيلة علی مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تسريح السعودية لفصائل الإصلاح.. ما هي الاهداف والدلالات؟
كيان الاحتلال وفلسطين.. 130 ألف فلسطيني معرضون للتهجير